Таможенная служба Молдовы сообщила о новшествах: что это значит для граждан

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Нейтральные регистрационные номера можно будет получить на основе новой стандартной формы, сообщили в Таможенной службе Молдовы.

"Транспортные средства, ввезенные после 24 апреля 2018 года на территорию левого берега Днестра или в муниципий Бендеры (за исключением населенных пунктов Кочиеры, Коржова, Кошница, Дороцкая, Новая Моловата, Пырыта, Похребя, Васильевка Дубасарского района) могут быть зарегистрированы в подразделениях Агентства государственных услуг, получив номерные знаки с нейтральным регистрационным номером, без уплаты импортных пошлин, но с обязательным предъявлением таможенных документов", — отметили в Таможенной службе.

Соответствующие условия предусмотрены в законе о регистрации некоторых транспортных средств и внесении изменений в некоторые законодательные акты, который вступил в силу с 1 сентября.

"Таможенное оформление этих транспортных средств будет осуществляться путем выдачи новой стандартной формы TV-24. Документ будет выдаваться на внутренних постах таможенного контроля и в совместных пограничных пунктах пересечения молдавско-украинской границы на приднестровском ее отрезке", — пояснили в ведомстве.

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Для получения формы TV-24 граждане должны предоставить документы, подтверждающие их постоянное место жительство и право на собственность, а также заявление под личную ответственность о достоверности данных, представленных в прилагаемых документа.

"От обязанности представлять таможенные документы в Агентство государственных услуг для получения нейтральных номеров освобождаются лица, владевшие транспортными средствами до 24 апреля 2018 года. Для этой же категории лиц отменено и условие относительно срока эксплуатации транспортных средств", — пояснили в Таможенной службе.

Нейтральные регистрационные номера предназначаются для всех видов транспорта из административно-территориальных единиц на левом берегу Днестра и из муниципия Бендер, они призваны обеспечить доступ к движению по международным трассам.

Более подробную информацию об условиях, которые необходимо выполнить для получения соответствующего таможенного документа, можно получить в Call-центре Таможенной службы, позвонив на номер +373 22 574 111.