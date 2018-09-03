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Учащиеся школы

Новые предметы и правила в молдавских школах: что ждет учеников

© Sputnik / Igor Zarembo
Общество
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Вздох облегчения: ранее министерство образования, культуры и исследований Молдовы получало жалобы от родителей на сложную школьную программу. В этом году чиновники от образования пошли навстречу учащимся.

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik, Дарья Чернега. С нового учебного года детям будет легче учиться. Такого мнения придерживаются молдавские педагоги. Планируется, что объем ежедневного домашнего задания существенно сократят. В среднем на его выполнение ребенок будет тратить на один час меньше, чем в прежде, заявила директор лицея имени А. С. Пушкина Оксана Абрамова.

"Появилась инструкция по менеджменту домашнего задания. Это означает, что оно теперь будет дозировано. Учитель уже не будет иметь права давать на дом очень много тем. Домашнее задание будет строиться по принципу — одна треть от проделанной работы на уроке. Я считаю, что это — хорошо", — заявила руководитель учебного заведения.

школа
© Sputnik / Yevgeny Fatkin, Vadim Titov
Школьное расписание: когда в Молдове будут каникулы

В нынешнем учебном году в молдавских школах появится новый предмет — "Развитие личности". Как пояснила Абрамова, в него входит довольно интересный модуль, который затрагивает такие темы, как профессиональное развитие, здоровый образ жизни, взаимоотношения с семьей. Предмет "Развитие личности" будут вести классные руководители. Еще одну дисциплину — "Гражданское воспитание" в пятом и десятом классах проведут по проекту, работа над которым будет проходить в группах.

Среди новшеств нынешнего учебного года — пересмотр некоторых принципов оценивания знаний. На первый план выйдет мотивирующая роль оценки. Иными словами, задача учителя — не ставить двойки, а помочь ребенку учиться и найти свое место, рассказала педагог.

"Оценка должна быть мотивирующей. Так как если ученику постоянно ставят неудовлетворительные оценки, у него теряется интерес к предмету и может потеряться интерес в целом к учебе. Если раньше мы, педагоги, знали, что одна из функций оценки — это мотивация, то сегодня такое правило, можно сказать, закреплено законом", — отметила Абрамова.

Больше никаких "двоек" — в школах начинают отменять оценки>>>

Данный подход к оцениванию знаний будет применяться как к старшеклассникам, так и к учащимся начальных классов. Учебная программа для самых маленьких с этого учебного года тоже облегчена.

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Теги:
новый предмет, домашнее задание, правила, сокращение, школа, Молдова
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