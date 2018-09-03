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Больница имени Валентина Игнатенко, Кишинев

Ситуация с вирусом кори в Молдове тревожная: когда отступит угроза

© Sputnik / Vladimir Polusatov
Общество
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Минздрав подсчитал, сколько детей в Молдове заразилось корью, и назвал регионы, где бушует вирус.

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. В Молдове сохраняется "оранжевый код" из-за распространения кори. С начала года в стране зарегистрировано 177 подтвержденных случаев заболевания этим вирусом. Таковы данные Национального агентства общественного здоровья республики.

Лаборатория
© Sputnik / Сергей Пятаков
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"За первые два дня сентября в стране не было выявлено ни одного нового случая заболевания корью… На всей территории страны сохраняется "оранжевый код" в связи с риском распространения кори", — отметили в агентстве общественного здоровья.

По данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, из общего числа уже подтвержденных случаев заболевания корью 56% приходится на район Чадыр-Лунга. Только в августе зарегистрировано 140 подтвержденных случаев кори, а 83 находятся под подозрением. При этом пик заболеваемости пришелся на период с 9 по 15 августа. В основном заражаются корью дети в возрасте от пяти до девяти лет. На эту возрастную категорию приходится 38% от всех заболевших вирусом, следом идут дети от годика до четырех лет (27%), а затем подростки 10-14 лет (22%). Согласно официальным данным, корью в Молдове заразились и восемь грудничков (5% от всех заболевших).

"Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты информирует, что эпидемиологическая ситуация в стране связи с корью остается тревожной", — отметили в пресс-службе ведомства.

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По данным Минздрава, вирус бушует в районах Чадыр-Лунга, Вулканешты, Унгены, Тараклия, Кагул, Хынчешты, Кантемир и Окница.

Об эпидемии пока речь не идет

По словам специалистов, говорить об эпидемии кори в Молдове слишком преждевременно. Эпидемиологическая ситуация возникает тогда, когда обнаружены множественные очаги заболевания корью на большей части страны.

Врач в больнице, архивное фото
© Sputnik / Константин Чалабов
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При этом врачей-инфекционистов беспокоит уровень вакцинации от кори. По сравнению с 2007 годом он снизился на 10% и на данный момент составляет 86%.

"Оранжевый код"

По данным Минздрава, в августе эпидемическая ситуация ухудшилась из-за случаев заболевания корью, обнаруженных у детей, которые отдыхали с 21 по 28 июля в лагере для детей и взрослых в селе Морений Ной Унгенского района. В стране объявлен "оранжевый код" из-за распространения вируса.

Вероятным носителем инфекции стал ребенок в возрасте 13 лет, который был на территории Украины, и уже там у него проявились симптомы кори. Несмотря на это, он беспрепятственно оказался в составе отдыхающих в лагере.

Эпидемиологическая ситуация с корью продолжает оставаться неблагоприятной в соседних странах — Украине и Румынии, где уровень вакцинации ниже допустимого, что усугубляет ситуацию и в Республике Молдова.

Корь
© Sputnik /
Корь

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Теги:
заболевшие, корь, вирус, дети, Молдова
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