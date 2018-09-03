Такого в Молдове не было никогда: что ждет республику на следующей неделе

Уже на следующей неделе в Молдове впервые пройдет событие мирового уровня: о чем идет речь?

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал о деталях предстоящего Всемирного конгресса семей, который пройдет в Кишиневе с 14 по 16 сентября 2018 года.

На своей официальной странице в соцсети Facebook Додон написал, что подобное мероприятие состоится в столице нашей страны впервые после того, как оно прошло во многих крупнейших городах Европы, Америки, Австралии.

"В мероприятии примут участие более двух тысяч человек, приглашенных из десятков стран, в том числе высокопоставленные государственные деятели, представители религиозных конфессий со всего мира, эксперты, представители гражданского общества, академических кругов, формальных и неформальных групп и т.д.", — отметил Додон.

По словам главы государства, "все они объединят усилия для достижения одной цели и ряда важных задач как на региональном, так и на глобальном уровне — поиск лучших решений для укрепления института семьи, преодоления демографических кризисов во многих странах мира, продвижения лучших методик в системе образования, а также в социально-экономической сфере с целью укрепления семьи как основы общества".

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"Абсолютно убежден в том, что будут найдены наилучшие способы решения проблем в этой сфере, в том числе для Республики Молдова. Мы преодолеем все трудности, с которыми сталкиваемся в настоящее время. Уверен, мы добьемся успеха!", — заключил молдавский лидер.