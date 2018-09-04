На юге Молдовы снова беда: выявлены новые случаи чумы свиней

Агентство по безопасности пищевых продуктов просит не импортировать в Молдову украинскую и румынскую свинину.

КИШИНЕВ, 4 сент — Sputnik. Новые случаи африканской чумы свиней выявлены в селах Крокмаз и Олэнешть района Штефан-Водэ, а также в селе Джурджулешть Кагульского района, сообщает Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA).

© Sputnik / Valery Titievsky Африканская чума наступает: скоро покупать мясо будет опасно и в Кишиневе

Факт заболевания был подтвержден в ходе лабораторных исследований, которые проводились 27 и 28 августа. По сообщению ANSA, чрезвычайные комиссии по борьбе с чумой свиней задействовали план по ликвидации вспышки заболевания в этой местности.

Специалисты агентства призывают экономических агентов воздержаться от ввоза в Молдову свинины и продуктов из свиного мяса с территории Румынии и Украины.