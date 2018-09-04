Последствия "оптимизации": в Молдове не хватает 1800 учителей

Меньше всего педагогов в районах Басарабяска, Дубоссары и Дондюшаны.

КИШИНЕВ, 4 сент — Sputnik. Гагаузия находится на втором месте после столицы Молдовы по количеству учителей. Такие данные содержатся в результатах исследования, проведенного компанией Expert-Grup.

Новый учебный 2018-2019 год в Кишиневе встретили 8334 школьных учителя. На втором месте — Гагаузская автономия, где к занятиям приступили 1244 учителя. Третье место занял Кагульский район, где трудятся 1 220 педагога.

На противоположном конце таблицы, среди регионов, где трудятся меньше всего учителей, находятся район Басарабяска (229 учителей), Дубоссарский район (410 учителей) и Дондюшанский район (442 педагога).

Вместе с тем в стране сохраняется острый дефицит педагогических кадров, в настоящий момент в системе школьного образования остро требуются около 1800 преподавателей. Дефицитнее всего учителя государственного языка, математики, биологии и химии.

Как считают некоторые эксперты, тотальная нехватка преподавателей объясняется курсом на "оптимизацию", а фактически — на ликвидацию школ, который проводила на посту министра образования Майя Санду. Такая расстановка приоритетов фактически "заморозила" поиск новых решений для улучшения условий труда учителей в регионах и отвлекла внимание кабинета министров от проблемы нехватки молодых кадров в школах.