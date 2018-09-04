Стало известно о новых троллейбусных маршрутах в Кишиневе

Уже начались работы по обустройству троллейбусных остановок в пригородах Кишинева.

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Два новых троллейбусных маршрута — №32 и № — 33 появятся в Кишиневе уже в конце этой недели, сообщили журналистам в мэрии города. Ранее отмечалось, что один из маршрутов свяжет пригород Ставчены со столицей. Работы по обустройству троллейбусных остановок идут полным ходом.

© Sputnik / Osmatesco Мужчина облизал троллейбус и парализовал уличное движение в Кишиневе

Троллейбус №32 будет курсировать по следующему маршруту:

Туда: ул. 31 августа — ул. А. Пушкина — ул. К. Тэнасе — бул. Г. Виеру — бул. Ренаштерий Национале — ул. Каля Орхеюлуй — (коммуна Ставчены): ул. Пэчий, ул. Грэтиешть, ул. Конструкторилор, ул. В. Александри, ул. Д. Матковски.

Обратно: ул. Д. Матковски, ул. И. Крянгэ, ул. Конструкторилор, ул. Грэтиешть, ул. Пэчий, ул. Каля Орхеюлуй, бул. Ренаштерий Национале, бул. Г. Виеру, ул. К. Тэнасе, ул. Г. Бэнулеску-Бодони, ул. 31 августа.

Троллейбус №33 будет курсировать следующим образом:

Туда: ул. Мирчешть, ул. Петрикань, ул. М. Витязул, ул. Колумна, ул. Х. Коандэ, ул. Каля Ешилор (до ул. Барьера Скулень).

Обратно: ул. Каля Ешилор, бул. Штефана чел Маре, ул. М. Витязул, ул. Петрикань, ш. Балкань, ул. Мирчешть.

Столичная примэрия отмечает, что троллейбусный маршрут №32 будут обслуживать три транспортные единицы, а №33 — два транспортных средства.