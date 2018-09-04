В деле на Дорина Киртоакэ появилась любопытная информация

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Инстанция продлила еще на 60 дней судебный контроль на имя экс-примара (мэра) Кишинева Дорина Киртоакэ.

Киртоакэ, который является одним из лидеров Либеральной партии Молдовы, обвиняется в коррупции и извлечении выгоды из влияния.

По ходатайству прокуроров во вторник судьи продлили судебный контроль и, таким образом, Киртоакэ не имеет права покидать пределы Кишинева на протяжении ближайших 60 дней. Прокурор, ведущий этой дело, Думитру Робу считает, что подобная превентивная мера необходима, так как судебный процесс еще продолжается. Киртоакэ, в свою очередь, заявляет, что сложившаяся ситуация абсурдна.

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"Пока не заслушаны все свидетели, существуют риски влияния на них", — сказал Робу.

Прокурор отметил, что сторона обвинения пригласит в суд еще троих свидетелей по этому делу, среди которых бывший секретарь муниципального совета Кишинева Валериу Диденко. До настоящего времени по этому делу был заслушан вице-примар столицы Нистор Грозаву как свидетель со стороны обвинения.

Робу в очередной раз подчеркнул, что адвокаты Киртоакэ избрали тактику затягивания уголовного процесса.

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Киртоакэ задержали 25 мая 2017 года по обвинению в извлечении выгоды из влияния по делу о платных парковках в Кишиневе. Первоначально речь шла о том, что либералу грозит от трех до семи лет тюрьмы. Но 12 июля прошлого года Киртоакэ выдвинули еще одно обвинение. Таким образом, речь идет о двух преступлениях — извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции. Поскольку дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения для Киртоакэ может составить до 22 лет. Кроме того, в сентябре прошлого года антикоррупционные органы сообщили о том, что Киртоакэ фигурирует подозреваемым в новом деле — о превышении служебных полномочий.

До 10 ноября 2017 года Киртоакэ находился под домашним арестом. Затем меру пресечения заменили на судебный контроль, срок которого неоднократно продлевали. Судебные разбирательства по делу продолжаются. Подробнее о деле экс-примара Кишинева можно почитать здесь.

Киртоакэ, занимающий пост первого вице-председателя Либеральной партии Молдовы, руководил Кишиневом на протяжении 10 лет подряд. Его третий срок на посту мэра должен был завершиться в 2019 году, однако в феврале этого года он решил подать в отставку.