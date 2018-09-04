Инфекция распространяется: еще трое больных корью на юге Молдовы

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Корь продолжает распространяться в Молдове — за четыре последних дня зарегистрировано еще трое заразившихся корью в районе Чадыр-Лунга.

По сообщению чадыр-лунгского Центра здоровья, все заболевшие — жители села Копчак. С начала вспышки кори в районе заразились 155 человек, из них четверо взрослых, остальные — дети.

С болезнью удается успешно бороться, из 136 госпитализированных больных из стационара выписано уже 112, сообщается на официальном сайте Чадыр-Лунгского района.

Единственный способ эффективной профилактики кори — вакцинация. По плану на 2018 год в районе должны быть вакцинированы 1797 детей, и медики уже опережают план, по итогам восьми месяцев вакцинировано уже 1919 человек, из них около 950 в августе, когда началась вспышка заболевания. Меньше всего детей привито в селе Бешгиоз, чуть более 85 процентов.