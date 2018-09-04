Блокпост спит, служба идет: стало ясно, как опасный вирус "проскочил" в Молдову

Санитары на дорогах Молдовы в районе вспышки африканской чумы свиней не досматривают и не дезинфицируют машины.

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. К борьбе с африканской чумой свиней в Молдове относятся несерьезно, а некоторые блокпосты установлены "для галочки" и никак не мешают распространению опасной болезни.

Санитары одного из блокпостов на трассе Вулканешты — Кагул прохлаждались в теньке, вместо того, чтобы досматривать автомобили и проводить их дезинфекцию.

Десятки машин беспрепятственно проезжали мимо блокпоста, даже не подозревая, что там кто-то есть, сообщает сайт Gagauzinfo.md. Работники поста не обращали никакого внимания на поток транспорта.

По сообщению примара Вулканешт Виктора Петриоглу, санитары, дежурящие на блокпосту, подчиняются Национальному агентству продовольственной безопасности и не подотчетны местным властям. Как пояснила для сайта председатель Вулканештского района Василиса Великсар, работники поста объяснили свое бездействие тем, что у них закончились реагенты.

Всего в городе Вулканешты действуют пять санитарных постов.