Модель из Молдовы опубликовала откровенные фото и видео с отдыха в Турции

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Начало осени молдавская модель Анастасия Фотаки проводит в Турции. На своей странице в Instagram красотка поделилась фотографиями и видео, некоторые из них оказались несколько провокационными. На одном из роликов девушка в купальнике станцевала на пляже весьма пикантный танец.
Модель активно делится фотографиями с отдыха, демонстрируя свои купальники, которые выгодно подчеркивает ее роскошные формы.
Анастасия Фотаки представляла страну на конкурсе Miss International-2015 и стала победительницей титула Miss Bikini Moldova-2015.