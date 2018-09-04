Модель из Молдовы опубликовала откровенные фото и видео с отдыха в Турции

Молдавская красотка Анастасия Фотаки делится со своими подписчиками пикантными фото и видео с отдыха в Турции: как отдыхает Мисс бикини?

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Начало осени молдавская модель Анастасия Фотаки проводит в Турции. На своей странице в Instagram красотка поделилась фотографиями и видео, некоторые из них оказались несколько провокационными. На одном из роликов девушка в купальнике станцевала на пляже весьма пикантный танец.

Публикация от Anastasia Fotachi 👑 (@anastasia_fotachi) 29 Авг 2018 в 10:30 PDT

Модель активно делится фотографиями с отдыха, демонстрируя свои купальники, которые выгодно подчеркивает ее роскошные формы.

Публикация от Anastasia Fotachi 👑 (@anastasia_fotachi) 31 Авг 2018 в 6:25 PDT

Анастасия Фотаки представляла страну на конкурсе Miss International-2015 и стала победительницей титула Miss Bikini Moldova-2015.