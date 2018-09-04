Лекарственный вопрос: до чего договорились фармацевты обоих берегов Днестра

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Эксперты в области фармацевтики обсудили перечень названий лекарств, используемых на территории правого и левого берегов Днестра. Как сообщили в пресс-службе бюро по реинтеграции, встреча специалистов состоялась во вторник в офисе миссии ОБСЕ в Кишиневе.

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"В результате дискуссии стороны договорились, что на следующем заседании обсудят окончательные выводы и сформулируют предложения для руководителей профильных рабочих групп по доработке механизма сертификации и авторизации лекарственных средств, ввозимых в Приднестровье в соответствии с международными стандартами", — отметили в ведомстве.

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Дата следующего заседания фармацевтов будет согласована в рабочем режиме.