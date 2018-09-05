Опасный вирус в Молдове: представлены новые данные о заразившихся

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. "Оранжевый код" из-за риска распространения кори продолжает действовать в Молдове. С начала года в стране зарегистрировано 198 подтвержденных случаев заболевания этим вирусом. Таковы данные Национального агентства общественного здоровья республики.

"В период с 1 января по 4 сентября 2018 года зарегистрировано 198 случаев заболевания корью, подтвержденных лабораторно и клинически. За первые четыре дня сентября выявлено четыре новых случая кори на территории страны, а под подозрением — 68", — сообщили в ведомстве.

© Sputnik / Константин Чалабов Корь не утихает: в одном из случаев не обошлось без тяжелейших осложнений

По данным агентства общественного здоровья республики, вирус выявлен в районах Чадыр-Лунга, Вулканешты, Унгены, Тараклия, Кагул, Хынчешты, Кантемир, Окница и в Кишиневе.

"На всей территории страны сохраняется "оранжевый код" в связи с рисками распространения кори", — подчеркнули в агентстве.

По данным Минздрава республики, пик заболеваемости пришелся на период с 9 по 15 августа. Как пояснили ранее в ведомстве, в основном заражаются корью дети в возрасте от пяти до девяти лет. На эту возрастную категорию приходится порядка 40% от всех заболевших вирусом. В районе Чадыр-Лунга вирусом заразились даже несколько взрослых.

С чего все началось?

Ранее в Минздраве сообщили, что в августе эпидемическая ситуация ухудшилась из-за случаев заболевания корью, обнаруженных у детей, которые отдыхали с 21 по 28 июля в лагере для детей и взрослых в селе Морений Ной Унгенского района.

В стране объявлен "оранжевый код" из-за распространения вируса.

Вероятным носителем инфекции стал ребенок в возрасте 13 лет, который был на территории Украины, и уже там у него проявились симптомы кори. Несмотря на это, он беспрепятственно оказался в составе отдыхающих в лагере.

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Эпидемиологическая ситуация с корью продолжает оставаться неблагоприятной в соседних странах — Украине и Румынии, где уровень вакцинации ниже допустимого, что усугубляет ситуацию и в Республике Молдова.

Проверки в школах и детсадах

Ранее глава Минздрава Светлана Чеботарь заявляла, что в детский сад и школу не будет допущен ни один ребенок, если ему не сделали прививку от кори, при этом по факту дети посещают и школы, и садики. Однако в учебных заведениях столицы у родителей в первую учебную неделю стали требовать справки, подтверждающие наличие прививки от кори. Речь идет о прививках ROR-1 (ставится в 12 месяцев от роду), ROR-2 (6-7лет) и ROR-3 (15-16 лет). Будут ли отстранять детей без прививок от учебы — пока не известно.