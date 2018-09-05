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Pavel Filip

Премьер Молдовы в шоке: такого никогда не видел, это просто издевательство

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Глава правительства Молдовы проинспектировал одну из столичных больниц. Чиновник не мог оправиться от шока, увиденное в VIP-палате потрясло премьера.

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Премьер Молдовы Павел Филип посетил клиническую больницу министерства здравоохранения, труда и социальной защиты для оценки качества медпомощи и реабилитации в стационаре ветеранов войны. В настоящее время учреждению подведомственна и бывшая Железнодорожная больница.

Глава правительства посетил больничные отделения, процедурные кабинеты, побеседовал с врачами и пациентами. Премьера потрясла роскошь одной из палат железнодорожной больницы, в которой кровать отделана мрамором, душ с телефоном, дорогие ковры, джакузи и роскошные вазы. Филип не скрывал удивления и даже попросил видеооператора, который его сопровождал, снять все детали этой VIP-палаты.

"Я такого никогда не видел. Это просто издевательство. Когда известно, что есть задолженности по зарплате перед сотрудниками предприятия "Железная дорога", и сколько было инвестировано в эту больницу, мы видим, что деньги вложены не туда, куда надо. На эти средства лучше купить еще одну или три ванны, другое оборудование для процедур… Пространство используется абсолютно нецелесообразно", — сказал с возмущением Филип.

Сотрудники больницы отметили, что требуется капитальный ремонт водопровода, канализации и многого другого. По признанию работников медучреждения, все деньги шли на VIP-палату — к примеру, на покупку мрамора, а не на туалеты, санитарные блоки, которые находятся не в лучшем состоянии.

"Я еще раз говорю, это просто издевательство. Больница должна быть больницей. А это — отель. У нас в Молдове, чем меньше начальник, тем больше амбиций — палата больше нужна, машина люксовая", — подчеркнул Филип.

Больничный коридор
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Премьер поручил Минздраву, в подчинение которого недавно перешла железнодорожная больница, реорганизовать пространство и установить больше мест для пациентов, подчеркнув, что государственные деньги должны расходоваться эффективно.

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Филип сообщил, что с октября клиническая больница Минздрава будет отвечать за специализированное лечение ветеранов войны.

В рамках больницы создадут Гражданский совет с участием ветеранов для обеспечения прозрачности в деятельности и оказания необходимой медицинской помощи.

В настоящее время в учреждении есть несколько отделений для лечения и реабилитации, рассчитанных на 85 мест.

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Теги:
палата, VIP, шок, роскошь, больница, Павел Филип, Молдова
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