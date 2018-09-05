Мужчину остановили в последний момент — он не дошел до границы 20 метров

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Житель города Чадыр-Лунга пытался покинуть Молдову, но был остановлен на границе и отравлен восвояси. Все было бы хорошо, не вздумай он выбраться из страны без документов, в обход контрольных постов.

Ранним утром пограничники с помощью тепловизора обнаружили объект, двигающийся к государственной границе Молдовы. По тревоге был поднят наряд Пограничной полиции, который в 20 метрах от границы задержал 54-летнего мужчину, при котором не оказалось даже удостоверения личности.

© Sputnik / Andrei Iglov Украинский пограничник поддался на провокацию

Пограничникам мужчина пояснил, что живет в городе Чадыр-Лунга и намеревался попасть в украинскую Дмитровку, где живет его друг, которому понадобилась помощь. Нарушитель признал незаконность своих действий и заявил, что на этот поступок его толкнуло отсутствие необходимых документов.

Мужчине грозит штраф до 750 условных единиц или общественные работы на срок от 150 до 200 часов или тюремное заключение сроком до двух лет.