На Молдову обрушился ливень: каковы последствия непогоды

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Члены кабинета министров Молдовы обсудили на заседании в среду последствия сильных дождей, которые прошли по всей стране 5 сентября. Премьер Павел Филип попросил главу МВД Александра Жиздана представить информацию о последствиях обрушившейся стихии.

"Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям всегда проводит мониторинг ситуации в подобных случаях, когда выпадают обильные осадки. Сильные дожди прошли в центре и на юге страны. В результате из-за непогоды без электричества остались 22 населенных пункта в десяти районах на юге. Но отмечу, что чрезвычайных ситуаций нет", — сказал Жиздан.

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По его словам, в каждом населенном пункте сформированы рабочие группы, которые занимаются ликвидацией последствий дождя. "Специалисты помогают в том числе в случаях, когда затоплены подвалы. К примеру, в лицее в пригороде Кишинева Кодру спасатели откачали воду. Помогаем всем", — отметил глава МВД.