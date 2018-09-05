Премьер о порядках в больницах: это встречается во многих медучреждениях

Глава правительства возмущен и потребовал провести расследование в связи с люксовым ремонтом в VIP-палате одной из больниц Кишинева: когда денег не хватает, находятся средства на роскошь для некоторых – такого быть не должно.

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип на заседании правительства в среду поручил провести проверки в связи люксовым ремонтом в бывшей железнодорожной больнице, которая перешла в ведомство клинической больницы министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Глава правительства накануне посетил больничные отделения, процедурные кабинеты железнодорожной больницы, а также побеседовал с врачами и пациентами этого медучреждения. Премьера потрясла роскошь одной из палат.

"Такого я не видел в Республике Молдова… Нам нужно отходить от подобной практики, когда для руководства должна быть отдельная палата с джакузи, душем с музыкой и телефоном, мрамором, спальней в 40-60 квадратных метров. Проблема в том, что эта палата занимает треть блока", — сказал Филип на заседании правительства в среду.

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Глава кабмина дал поручения министерству здравоохранения, труда и социальной защиты. "Многие ждут от меня, что полетят головы. Но моя цель заключается в другом — навести порядок. Параллельно вы (Минздрав — ред.) должны провести расследование, сколько денег было потрачено. К сожалению, такое — не только в этой больнице. Знаю, что и в других медучреждениях инвестиции были направлены на ремонт, а не на трудовые ресурсы, оборудование, потому что так легче отмыть деньги. Вещи надо называть своими именами", — отметил премьер.

Он попросил увеличить в этой больнице число койко-мест, потому что пространство позволяет это сделать. "Чтобы реабилитацию прошли все, кто в этом нуждается, а именно ветераны войны. Так, чтобы эта больница стала центром, в обязанности которого войдет оказание медпомощи ветеранам", — добавил глава правительства.

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Филип еще раз отметил важность расследования по вопросу инвестиций, которые направили в это медучреждение. "У меня нет нужных слов. Когда "Железная дорога Молдовы" переживает непростые времена, когда и сейчас есть задержки по зарплате ее сотрудникам, когда больница не получала достаточно средств на оборудование и медикаменты, была найдена возможность на люксовый ремонт. Конечно, не надо ничего рушить, но необходимо использовать пространство по максимуму", — заключил Филип.

Вот так выглядит ремонт в VIP-палате бывшей железнодорожной больницы: