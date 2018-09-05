18:50 05 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.28
  • USD16.68
  • RUB0.24
  • RON4.16
  • UAH0.59
Поиск
Врач в больнице, архивное фото

Премьер о порядках в больницах: это встречается во многих медучреждениях

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
Получить короткую ссылку
14310

Глава правительства возмущен и потребовал провести расследование в связи с люксовым ремонтом в VIP-палате одной из больниц Кишинева: когда денег не хватает, находятся средства на роскошь для некоторых – такого быть не должно.

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип на заседании правительства в среду поручил провести проверки в связи люксовым ремонтом в бывшей железнодорожной больнице, которая перешла в ведомство клинической больницы министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Глава правительства накануне посетил больничные отделения, процедурные кабинеты железнодорожной больницы, а также побеседовал с врачами и пациентами этого медучреждения. Премьера потрясла роскошь одной из палат.

"Такого я не видел в Республике Молдова… Нам нужно отходить от подобной практики, когда для руководства должна быть отдельная палата с джакузи, душем с музыкой и телефоном, мрамором, спальней в 40-60 квадратных метров. Проблема в том, что эта палата занимает треть блока", — сказал Филип на заседании правительства в среду.

Pavel Filip
© Sputnik / Miroslav Rotari
Премьер Молдовы в шоке: такого никогда не видел, это просто издевательство

Глава кабмина дал поручения министерству здравоохранения, труда и социальной защиты. "Многие ждут от меня, что полетят головы. Но моя цель заключается в другом — навести порядок. Параллельно вы (Минздрав — ред.) должны провести расследование, сколько денег было потрачено. К сожалению, такое — не только в этой больнице. Знаю, что и в других медучреждениях инвестиции были направлены на ремонт, а не на трудовые ресурсы, оборудование, потому что так легче отмыть деньги. Вещи надо называть своими именами", — отметил премьер.

Он попросил увеличить в этой больнице число койко-мест, потому что пространство позволяет это сделать. "Чтобы реабилитацию прошли все, кто в этом нуждается, а именно ветераны войны. Так, чтобы эта больница стала центром, в обязанности которого войдет оказание медпомощи ветеранам", — добавил глава правительства.

Такого нет нигде: какой бизнес процветает в больницах Кишинева>>>

Филип еще раз отметил важность расследования по вопросу инвестиций, которые направили в это медучреждение. "У меня нет нужных слов. Когда "Железная дорога Молдовы" переживает непростые времена, когда и сейчас есть задержки по зарплате ее сотрудникам, когда больница не получала достаточно средств на оборудование и медикаменты, была найдена возможность на люксовый ремонт. Конечно, не надо ничего рушить, но необходимо использовать пространство по максимуму", — заключил Филип.

Вот так выглядит ремонт в VIP-палате бывшей железнодорожной больницы:

По теме

"Медицинская мафия" в больницах Молдовы: как врачи зарабатывают на детях
Кошмар в больницах Кишинева: Минздрав сделал заявление
Медицина в Молдове: чтобы попасть в больницу, нужно заплатить за вход
Теги:
люксовая палата, шок, больница, ремонт, деньги, Павел Филип, Молдова, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вантовый мост в Риге перед ремонтом
    Что скрывает символ

    Рижская мэрия прикрыла полуразвалившуюся лестницу на Вантовом мосту сеткой с символикой столетия Латвии. Бюро столетия Латвии недовольно.

  • Погранпереход Адутишкис - Мольдевичи
    Ни проехать, ни пройти

    Таможенная служба Литвы сообщила о временном закрытии ряда контрольно-пропускных пунктов со стороны Калининградской области.

  • Наручники на флаге Эстонии
    Шпионские страсти

    В Эстонии задержали офицера Сил обороны и его отца по подозрению в передаче секретной информации Генштабу России.

  • Арбузы, собранные в селе
    Белорусская бахча

    Около 500 тонн арбузов планируют собрать в Беларуси в этом году – это стало возможным благодаря изменению климата.

  • Мэр столицы Грузии Каха Каладзе
    Слишком много ест!

    Оппозиция раскритиковала мэра Тбилиси Каху Каладзе за то, что он за три похода в ресторан потратил около 18 тысяч долларов.

  • Спидометр
    Гагра впереди

    В августе 2018 года на дорогах Абхазии оштрафовали 280 водителей за езду в нетрезвом состоянии и составили более 4,5 тысяч протоколов за нарушение правил дорожного движения.

  • Мурат Гассиев перед финальным боем Всемирной боксерской суперсерии
    В десятке

    Российский боксер Мурат Гассиев занял шестое место в августовском рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе.

  • Вантовый мост в Риге перед ремонтом
    Что скрывает символ

    Рижская мэрия прикрыла полуразвалившуюся лестницу на Вантовом мосту сеткой с символикой столетия Латвии. Бюро столетия Латвии недовольно.

  • Погранпереход Адутишкис - Мольдевичи
    Ни проехать, ни пройти

    Таможенная служба Литвы сообщила о временном закрытии ряда контрольно-пропускных пунктов со стороны Калининградской области.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Как молдавские футболисты готовятся к дебюту в Лиге наций
Максимальная концентрация: Молдова готовится к старту в Лиге наций
Самая прикольная бабушка
Зубы бабушки: 102-летняя дама, задувая свечи на торте, потеряла челюсть
Все о победоносном танке Т-34
Победоносный танк Т-34: все, что нужно знать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться