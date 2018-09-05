В Приднестровье все готово к допвыборам в Госдуму России

Глава Центризбиркома Приднестровья рассказала корреспонденту Sputnik о ходе подготовки в регионе к выборам в Госдуму России.

ТИРАСПОЛЬ, 5 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье 9 сентября состоятся дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Они проводятся в связи с досрочным прекращением полномочий ряда народных избранников.

"К настоящему моменту все организационные мероприятия, согласно календарному плану, проведены. Помещения для голосования предоставлены, транспортные средства определены, все необходимое оборудование и техника установлены", — отметила председатель ЦИК Приднестровья Елена Городецкая.

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По ее словам, информационные материалы о кандидатах в дополнение к уже размещенным ранее объявлениям о местах и времени голосования также распространены. По радио и телеканалам ежедневно транслируют оповещения о том, где можно проголосовать и какие необходимо иметь при себе документы, а соответствующие информационные картинки размещены в платежных терминалах и банкоматах.

Как рассказала Городецкая, ЦИК работает в полном сотрудничестве с посольством Российской Федерации в Молдове, оказывая необходимое содействие в организации выборов на территории Приднестровья.

"Посольство определило все мероприятия, которые необходимо провести для организации выборов, и мы оказываем ему содействие. Наша роль — материально-техническое обеспечение, содействие в предоставлении оборудования, техники, транспорта, помещения. Все это выполнено. Также мы будем заниматься обеспечением порядка на избирательных участках", — пояснила глава ЦИК.

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Городецкая подчеркнула, что Центризбирком позаботится и о создании праздничной атмосферы на участках и вокруг них. В частности, в Днестровске будет организован детский праздник.

Выборы организуются по Центральному одномандатному избирательному округу №98 (Калининградская область) и Балашовскому одномандатному избирательному округу №165 (Саратовская область). К ним относятся и три избирательных участка в Приднестровье, которые находятся в Днестровске, Дубоссарах и Тирасполе.

В голосовании смогут принять участие дееспособные граждане России, достигшие 18 лет, в том числе избиратели, временно находящиеся в Приднестровье, место регистрации которых на территории Российской Федерации находится в границах указанных одномандатных округов.

Для получения избирательного бюллетеня необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и подтверждающий наличие гражданства Российской Федерации. Это заграничный паспорт гражданина РФ или внутренний паспорт гражданина РФ, паспорт гражданина СССР с отметкой о наличии гражданства РФ, свидетельство на возвращение в Россию.