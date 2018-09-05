Едкие замечания на заседании кабмина Молдовы: премьер отчитал министра

Глава правительства Молдовы недоволен тем, что из списка запрещенных растений в Молдове исчез опасный сорняк. Премьер обратил внимание министра на работу его подчиненных.

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Премьер Молдовы Павел Филип удивлен тем, что из списка запрещенных на территории страны растений исчез опасный сорняк — амброзия, которая представляет угрозу как для здоровья человека, так и для сельскохозяйственных культур. Глава правительства на заседании правительства в среду поручил министру сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ливиу Волконовичу в срочном порядке подготовить проект положения о включении растения обратно в этот список.

"Этот аспект уже обговаривался с министерством здравоохранения и активно обсуждался гражданским обществом. Многие люди обращались по поводу этой проблемы. Речь идет об аллергии на амброзию. Неизвестно, почему сейчас амброзии нет в списке запрещенных растений в Республике Молдова, учитывая, что несколько лет назад она была там", — сказал Филип на заседании правительства.

Он посоветовал Волконовичу обратить внимание на работу служащих министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды при подготовке законопроектов.

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"Под прикрытием того, что есть проект по согласованию с европейским законодательством, это растение, не знаю почему, исчезло из этого списка. Хотелось бы, что оно вернулось туда в скором времени. Так что жду соответствующего проекта положения. Как только амброзия будет в этом списке, тогда могут применяться штрафы и приниматься меры в отношении тех, кто нарушает законодательство", — подчеркнул Филип.

Как отметил глава правительства, люди жалуются, что амброзия стала для многих причиной серьезной аллергии. По его словам, в соседней Румынии это растение запрещено. "Давайте позаботимся о тех вещах, которые касаются здоровья населения", — заключил премьер.

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Амброзия является сильным аллергеном. Как сообщают некоторые источники, она может вызвать аллергию и кашель даже у здорового человека, вплоть до приступов астмы. В советское время это растение было карантинным. Это означает, что импортируемую в Молдову продукцию проверяли на наличие семян амброзии, которые, в частности, прилипают к семенам пшеницы и влияют на качество сделанной из нее продукции. В настоящее время, как утверждают экологи, ситуация сильно упущена. Амброзия быстро распространяется по Молдове, в том числе и в окрестностях Кишинева. Ее излюбленные места — необрабатываемая земля, которой в республике примерно треть.