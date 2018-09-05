Насыщенная осень: в Кишинев приедут патриарх Кирилл и президент Турции

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал о готовящихся визитах в Кишинев патриарха Московского и всея Руси Кирилла и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Ожидаем визит патриарха Кирилла в октябре. Сейчас на Конгресс семей прибудет представитель патриарха, а также кардинал, премьер-министр Ватикана, шесть митрополитов. Еще на следующей неделе приедет вице-председатель Госдумы России. Это будет очень важное событие, в котором примут участие представители 50 стран. По предварительной информации, официальный рабочий визит патриарха Кирилла будет в октябре", — сказал Додон в интервью одному из местных телеканалов.

© Sputnik / Rodion Proca Додон: визит патриарха Кирилла в Молдову состоится через несколько месяцев

В Кишиневе на следующей неделе впервые пройдет Всемирный конгресс семей. Он запланирован на 14 по 16 сентября.

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На вопрос о том, когда планируется сдать в эксплуатацию обновленное в этом году после погромов 2009-го здание администрации президента, Додон отметил, что это произойдет не позднее начала октября. По его словам, на открытие обновленной администрации главы республики ожидается и визит президента Турции в Кишинев. "В Комрат поедем вместе", — отметил Додон.

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В апреле 2009 года во время беспорядков в Кишиневе было разгромлено и подожжено здание не только администрации президента, но и парламента. Пришедшая тогда к власти коалиция проевропейских партий вскоре отремонтировала здание высшего законодательного органа страны, а на восстановление резиденции главы республики денег в бюджете не хватило. Ущерб, нанесенный зданию погромщиками, оценили в 40 миллионов долларов. В конце мая 2017 года оно было передано на баланс администрации главы государства. Реконструкция началась благодаря помощи правительства Турции.