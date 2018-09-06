Ущерб осенних ливней в Молдове: подведены первые итоги

Размытые дороги, мосты в аварийном состоянии, подтопленные дома и отключенное электричество - таковы последствия прошедших ливней в Молдове.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД подвел первые предварительные итоги прошедших по всей Молдове в среду, 5 сентября, ливней.

© Sputnik / Виталий Аньков На Молдову обрушился ливень: каковы последствия непогоды

По информации ведомства, из-за непогоды оказались частично обесточенными 22 населенных пункта в девяти районах республики.

"По состоянию на 06.00 утра четверга оставались без электричества три населенных пункта в Тараклийском районе и Гагаузии", — отметили в инспекторате.

Последствия непогоды ощутили жители сел Кайраклия и Новоселовка в Тараклийском районе, а также населенных пунктов Дойна, Лопэцика, Московей Кагульского района, где спасатели откачали воду в многих домохозяйствах. В селе Лингура Кантемирского района размыло порядка двух километров дорог, в населенном пункте Тартаул — около десяти, а в селе Кышла из-за дождей в аварийном состоянии оказались два моста.

"На месте работают комиссии по чрезвычайным ситуациям для оценки ущерба от непогоды", — добавили в инспекторате.