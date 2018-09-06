Где хорошо отдохнуть: желающим лететь из Кишинева в Дубай важно это знать

Пассажиры смогут летать из Кишинева в Дубай и обратно в Кишинев бизнес-классом и эконом-классом.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Национальный перевозчик Молдовы объявил о возобновлении рейсов из столицы республики в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).

"С 20 сентября 2018 года авиакомпания Air Moldova возобновляет полеты из Кишинева в Дубай. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам", — отметили в пресс-службе авиаперевозчика.

© Sputnik / Miroslav Rotari Государство прощается с авиакомпанией Air Moldova

Расписание рейсов (указано местное время):

— вылет из Кишинева в 21.30; прибытие в Дубай в 03.20+1

— вылет из Дубая в 05.20+1; прибытие в Кишинев в 09.40+1

Минимальная стоимость авиабилета со всеми сборами составляет от 149 евро в одном направлении.

Билеты доступны в двух категориях — бизнес-класс и эконом.