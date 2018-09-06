Додон: когда выслали российских дипломатов, пресса молчала или аплодировала

Молдавский лидер, комментируя высылку семерых граждан Турции из республики, отметил, что были и куда более мерзкие действия аналогичного характера, связанные со строго политическими критериями.

КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал высылку из страны семерых граждан Турции.

В четверг сотрудники Службы информации и безопасности Молдовы провели спецоперацию для "предотвращения угроз национальной безопасности". В результате семеро иностранных граждан были объявлены компетентными органами республики нежелательными в нашей стране и высланы из Молдовы по подозрению в связях с исламистской группировкой. Этот инцидент вызвал волну возмущений не только среди лидеров внепарламентской оппозиции, главы партии "Действие и солидарность" (PAS) Майи Санду и руководителя партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрея Нэстасе, правозащитников, гражданских активистов, но и среди ряда местных СМИ.

"Меня не удивляют двойные стандарты прессы. Были и более мерзкие высылки строго по политическим критериям. К примеру, российских дипломатов по запросу Лондона. Власти выполнили тогда просьбу западников, а пресса молчала или аплодировала. Сейчас же давайте подождем объяснений ведомств, не впадая в свободные интерпретации и стерильные политические спекуляции", — написал Додон.