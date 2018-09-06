Канду настаивает на слушаниях по поводу высылки из Молдовы 7 граждан Турции

Председатель парламента запросил анализ материалов и информации, которые послужили поводом для высылки граждан Турции из Молдовы.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Спикер высшего законодательного органа Молдовы Андриан Канду настаивает на организации парламентских слушаний по вопросу высылки из страны семерых иностранных граждан.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон: когда выслали российских дипломатов, пресса молчала или аплодировала

В четверг сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы провели спецоперацию для "предотвращения угроз национальной безопасности". В результате семеро иностранных граждан были объявлены компетентными органами республики нежелательными в нашей стране и высланы из Молдовы по подозрению в связях с исламистской группировкой.

Канду подчеркнул, что в этом вопросе важен парламентский контроль, исходя из соблюдения прав человека, а также национальных и международных норм. Он попросил руководство парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, а также представителей подкомиссии по парламентскому контролю над СИБ провести слушания с участием сотрудников силового ведомства.

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"Спикер парламента потребовал анализа материалов и информации, которые послужили поводом для высылки граждан Турции, а также обеспечить публичный контроль по этому вопросу", — сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа страны.

По сообщению местных СМИ, "под колпак" СИБ попали сотрудники молдавско-турецкого лицея "Оризонт" в Кишиневе.

Премьер республики Павел Филип попросил министерство образования, культуры и исследований принять меры по обеспечению беспрерывного процесса обучения в лицее, в котором работали эти семеро граждан Турции. Глава правительства также потребовал представить ему дополнительную информацию по этому случаю.