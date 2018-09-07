В Бендерах откроют легкоатлетический стадион, какого нет в Кишиневе

В ближайшие выходные в Бендерах состоится долгожданное для горожан событие - открытие стадиона.

ТИРАСПОЛЬ, 7 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. Открытие Бендерского стадиона и первый футбольный матч на новом поле состоится в субботу, 8 сентября. По словам лидера Приднестровья Вадима Красносельского, такого легкоатлетического стадиона нет даже в Кишиневе.

"Стадион станет разнонаправленным. Здесь постоянно будут проводиться спортивные мероприятия. Объект соответствует всем легкоатлетическим требованиям. Напылением беговых дорожек занимались специалисты из Белоруссии. Он будет открыт не только для спортсменов, но и для каждого жителя города", — отметил Красносельский.

Мероприятия откроет театрализованное музыкально-спортивное представление "Все на стадион". После него состоится футбольный матч между командами "Тигина" (г. Бендеры) и "Унгены" (г. Унгены). В перерыве игры пройдет бесплатная лотерея.

Накануне открытия стадиона в Бендерах пройдет еще одно яркое мероприятие — гребная регата под руководством лидера Приднестровья. Состоится оно на гребной базе "Чайка", и в нем примут участие спортсмены и ветераны гребного спорта из разных городов и районов Приднестровья.

К слову, как рассказывал приднестровский лидер на недавней итоговой пресс-конференции, спортивные объекты строятся по всему приднестровскому региону.

В Тирасполе инвестор благоустраивает два мини-футбольных поля и в ближайшей перспективе планируется отремонтировать стадион. В Бендерах в 2019 году будет открыт бассейн и ряд других спортивных объектов. В населенных пунктах в скором времени появятся спортивные городки.