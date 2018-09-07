Припарковалась как блондинка – фотофакт из Кишинева

Неудачная парковка или Как испортить себе день – пользователи Сети разделились в оценках, увидев, где блондинка оставила авто на столичной улице.

КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Случаи неудачной парковки – не редкость, но иногда они вызывают недоумение. В Сети появился снимок того, как блондинка припарковала авто на кишиневской улице 31 августа 1989.

На фото видно, как колеса красного Porsche ушли под землю. Всему виной сделанный когда-то на этом участке ремонт и дождь, размывший туда засыпанный грунт.

В итоге, блондинке дважды "повезло" – сначала она выбрала это место для парковки, а потом не смогла оттуда самостоятельно уехать.

Кстати, часть пользователей сети выступила в поддержку девушки, подчеркнув, что дороги в Кишиневе действительно плохие, другая половина аудитории считает, что водителю нужно было проверить место парковки, прежде чем оставлять там такую дорогостоящую машину.