МИДЕИ о работе посольства и консульства в Германии: приняты спецмеры

МИДЕИ сделало заявление по поводу работы посольства и консульства республики в Германии, где власти этой страны приняли специальные меры по повышению безопасности дипмиссии.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Правоохранительные органы Германии приняли специальные меры по повышению безопасности в посольстве Молдовы в Берлине и консульстве республики во Франкфурте в связи с угрозами в адрес сотрудников дипмиссий. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики.

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В пятницу в ряде молдавских СМИ появилась информация о том, что сотрудников посольства и консульства Молдовы в Германии эвакуировали в связи с угрозами в их адрес со стороны членов исламистской группировки, в связях с которой подозреваются семеро граждан Турции, высланных из республики по этим причинам в четверг, 6 сентября. Накануне сотрудники Службы информации и безопасности Молдовы провели спецоперацию для "предотвращения угроз национальной безопасности". В результате — семеро иностранных граждан были объявлены компетентными органами республики нежелательными в нашей стране и высланы из Молдовы по подозрению в связях с исламистской группировкой.

"Исходя из действий, объявленных группой граждан Турции, а также на основе сигналов об угрозах и возможной агрессии в отношении посольства Республики Молдова в Берлине и генерального консульства во Франкфурте в офисах дипломатических миссий приняты специальные меры по повышению безопасности", — сказано в сообщении МИДЕИ.

Там подчеркнули, что "в период манифестаций дипломатическая миссия в Берлине временно приостановила работу. Правоохранительные органы обеспечивают безопасность дипмиссий".