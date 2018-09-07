МИДЕИ рассказало о причинах митингов у здания посольства Молдовы в Германии

В молдавском МИД сообщили, какие меры предпринимаются в Германии в отношении сотрудников посольства и консульства республики в этой стране из-за протестов группы граждан Турции перед зданиями дипмиссий.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. У здания посольства и консульства Молдовы в Германии проходят митинги граждан Турции.

© Sputnik / Evghenii Panasenco МИДЕИ о работе посольства и консульства в Германии: приняты спецмеры

На период манифестаций дипмиссия временно приостановила работу, заявил Sputnik представитель министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Валериу Русу.

В пятницу в МИДЕИ сообщили, что правоохранительные органы Германии приняли специальные меры по повышению безопасности в посольстве Молдовы в Берлине и консульстве республики во Франкфурте в связи с угрозами в адрес сотрудников дипмиссий.

"На протест вышли представили сообщества турецкой национальности. Они проводят митинги у здания посольства в Берлине и у консульства во Франкфурте. Протесты связаны со вчерашними событиями", — сказал Русу.

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Собеседник подчеркнул, что сотрудников посольства и консульства Молдовы в Германии не эвакуировали. "На время этих манифестаций посольство временно приостановило свою деятельность, чтобы не подвергать персонал каким-то рискам. Правоохранительные органы Германии обеспечивают безопасность дипмиссий. Меры безопасности усилены", — отметил Русу.

В пятницу в ряде молдавских СМИ появилась информация о том, что сотрудников посольства и консульства Молдовы в Германии эвакуировали в связи с угрозами в их адрес со стороны членов исламистской группировки, в связях с которой подозреваются семеро граждан Турции, высланных из республики по этим причинам в четверг, 6 сентября. Накануне сотрудники Службы информации и безопасности Молдовы провели спецоперацию для "предотвращения угроз национальной безопасности". В результате семеро иностранных граждан были объявлены компетентными органами республики нежелательными в нашей стране и высланы из Молдовы по подозрению в связях с исламистской группировкой.