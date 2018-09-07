Налоговая разбушевалась: в Кишиневе выписали штрафы на десятки тысяч леев

Кто попал "под колпак" налоговой: многочисленные проверки и нарушения на кишиневских рынках.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Налоговая служба Молдовы выявила нарушения у некоторых столичных торговцев цветами. Сотрудники налоговой провели проверки перед началом учебного года, когда отмечается увеличение спроса на цветы, и в этой связи увеличивается риск незаконной торговли.

Таким образом на кишиневских рынках выявлены 40 продавцов, которые торговали цветами без использования кассового аппарата. Сотрудники налоговой обнаружили у них избытки финансовых средств. При этом экономические агенты не смогли предоставить необходимые документы. В результате проверок выписаны штрафы на общую сумму в 85 тысяч леев.

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Как сообщили в ведомстве, 2-3 сентября установлены налоговые посты на двух авторизованных рынках, на территории которых работают 46 предприятий, занимающихся продажей цветов. Согласно данным кассовых аппаратов, в период проверок торговых точек налоговиками, объемы средств, проходящих через них, превысили 420 тысяч леев. Это, по данным налоговой службы, выше продаж, зарегистрированных в обычные дни, в отсутствии таможенных постов.