Кому в Молдове запретили пить пиво: что надо знать о продаже этого напитка

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Молдавские производители пива обязуются маркировать этикетки и упаковку пива и напитков на основе этого продукта определенными пометками. В Официальном мониторе республики 24 августа опубликованы поправки в закон о производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции.

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Теперь производители пива и напитков на основе пива должны размещать на этикетке и упаковке значок, который запрещает употребление алкоголя в период беременности. Также в обязательном порядке должна быть пометка "18+".

© Photo: Официальный монитор Символ, рекомендующий воздержание от потребления алкогольной продукции во время беременности

У предпринимателей есть пять месяцев с момента вступления в силу закона, чтобы продать уже изготовленную сертифицированную продукцию, на упаковке которой отсутствуют соответствующие отметки и не указан идентификационный номер партии.