Сюрприз от примэрии Кишинева: меняются маршруты общественного транспорта

В центральном секторе Кишинева в выходные изменятся маршруты троллейбусов и автобусов, а с понедельника по-другому будут ездить и маршрутки.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. В ближайшие дни в центре Кишинева будет не пройти не проехать — город встанет в пробках. При этом несколько участков одной из улиц столицы будут перекрыты до 14 октября.

Жаркие выходные

На выходные движение транспорта будет ограничено через центральную площадь столицы. Причина — проведение фестиваля MustFest — 2018. В связи с этим, как сообщили в пресс-службе примэрии (мэрии) Кишинева, общественный транспорт будет ходить иначе.

Так, троллейбусы №30 будут следовать с проспекта Штефана чел Маре по улицам В. Александри, Букурешть, А. Пушкина, проспекту Штефана чел Маре и далее по установленном маршруту.

Троллейбусы №4, 5, 8, 22 и 28 будут ездить по улице Букуршеть в обоих направлениях.

Автобусы №5 будут передвигаться с улицы Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони по улицам 31 Августа 1989 года, А. Пушкина и далее по установленном маршруту.

Автобусы №9, 11, 17, 46 и 122 будут ездить по улице Букурешть в обоих направлениях.

Больше месяца в объезд

В примэрии сообщили, что с 10 сентября по 14 октября будет приостановлено движение транспорта по улице 31 Августа 1989 года на отрезке улиц Тома Чорба и Петру Мовилэ.

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Подобные меры связаны с выполнением работ по прокладке сетей в рамках проекта по восстановлению трех улиц в центральном секторе столицы. Общественный транспорт естественно будет ходить иначе.

Микроавтобусы №101 и 103 будут ездить с проспекта Штефана чел Маре по улицам С. Лазо, 31 Августа 1989 года и далее по установленному маршруту.

Маршрутки №114 и 188 будут следовать с улицы М. Витязул по проспекту Штефана чел Маре, улицам С. Лазо, 31 Августа 1989 года и далее по установленному маршруту.

В то же время, согласно тому же проекту, перекрытым до 14 октября остается и участок улицы 31 Августа 1989 года на отрезке улиц Измаильская и Тигина. В связи с этим микроавтобусы №103 будут ездить с улицы 31 августа по улице Армянская, проспекту Штефана чел Маре и далее по установленном маршруту.