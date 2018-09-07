Корь не утихает: число подтвержденных случаев заболевания вирусом выросло

В Молдове клинико-эпидемиологическим путем подтвердились еще 73 случая заболевания корью, которые ранее находились под подозрением.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Власти Молдовы не снимают "оранжевый код" из-за риска распространения кори. С начала года в стране зарегистрировано 273 подтвержденных случая заболевания этим вирусом, в частности, четыре за первые дни сентября. Таковы данные министерства здравоохранения, труда и социальной защиты страны.

"Подчеркиваем, что 6 сентября клинико-эпидемиологическим путем подтверждено 73 случая среди всех пациентов, которые находились под подозрением", — отметили в Минздраве.

© Fotolia / VILevi Опасный вирус в Молдове: представлены новые данные о заразившихся

По данным ведомства, вирус выявлен в районах Чадыр-Лунга (146), Вулканешты (34), Унгены (20), Тараклия и Кагул (по 11), Кантемир (8), Ниспорены (4), Хынчешты и Кишинев (1).

"На всей территории страны сохраняется "оранжевый код" в связи с рисками распространения кори… Вакцинация — единственный и самый эффективный метод предупреждения заболевания корью", — подчеркнули в министерстве.

Ранее в Минздраве республики сообщали, что пик заболеваемости пришелся на период с 9 по 15 августа. Как пояснили в ведомстве, в основном заражаются корью дети в возрасте от пяти до девяти лет. На эту возрастную категорию приходится порядка 40% от всех заболевших вирусом. В районе Чадыр-Лунга вирусом заразились даже несколько взрослых.

© Sputnik / Константин Чалабов Корь не утихает: в одном из случаев не обошлось без тяжелейших осложнений

Почему объявили "оранжевый код"?

Ранее в Минздраве сообщили, что в августе эпидемиологическая ситуация ухудшилась из-за случаев заболевания корью, обнаруженных у детей, которые отдыхали с 21 по 28 июля в лагере для детей и взрослых в селе Морений Ной Унгенского района.

Вероятным носителем инфекции стал ребенок в возрасте 13 лет, который был на территории Украины, и уже там у него проявились симптомы кори. Несмотря на это, он беспрепятственно оказался в составе отдыхающих в лагере.

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Эпидемиологическая ситуация с корью продолжает оставаться неблагоприятной в соседних странах — Украине и Румынии, где уровень вакцинации ниже допустимого, что усугубляет ситуацию и в Республике Молдова.