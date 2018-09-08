Талантливых детей из Гагаузии пригласили посетить Санкт-Петербург

Визит состоится в 2019 году в рамках программы сотрудничества северной столицы России с Гагаузской автономией.

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. В 2019 году Санкт-Петербург посетят дети из Гагаузии. Об этом сообщил председатель комитета правительства Санкт-Петербурга по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев, передает сайт Gagauzinfo.md.

Этот визит запланирован в рамках программы сотрудничества правительства Санкт-Петербурга с Гагаузской автономией.

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"Когда я был в Вулканештах, танцевальный коллектив "Йлдызлар" исполнял народные танцы. Мне очень понравилось, и мы договорились с их руководителем, что в мае следующего года мы приглашаем детей выступить на международном книжном салоне в Санкт-Петербурге. Все расходы Петербург возьмет на себя", — сказал представитель правительства северной столицы России.

В мае 2018 года Санкт-Петербург уже посетили дети из школы-интерната, которые участвовали в футбольном турнире в честь Дня Победы, также рассказал Серезлеев.

Председатель комитета правительства Санкт-Петербурга по печати и взаимодействию со СМИ прибыл в автономию, чтобы передать Гагаузии подарок от губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко – книги гагаузских и петербургских писателей.