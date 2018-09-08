Пить или не пить: насколько чиста водопроводная вода в Кишиневе

В "Аpa-Canal Chisinau" не исключают, что в некоторых пробах воды, взятых на анализ сторонними организациями, могут быть выявлены отклонения от норм. Однако, по мнению специалистов, в таких случаях речь идет о допущенной ошибке.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Порядка пяти-шести миллионов леев в год намерено сэкономить акционерное общество "Аpa-Canal Chisinau" на очистке днестровской воды от вредных примесей. В настоящее время для ее дезинфекции вместо хлора используется гипохлорит, который завозят из Румынии. Как заявил начальник департамента обеспечения контроля качества "Аpa-Canal Chisinau" Аркадие Руснак, акционерное общество намерено наладить собственное производство этого препарата, что позволит сократить расходы.

© Sputnik / Rodion Proca Не пей, козленочком станешь: безопасна ли вода из кишиневских кранов

"Думаю, что в течение года будет разработан проект. Потом состоится международный тендер, так как работы будут осуществляться за счет кредита ЕБРР. Думаю, что в течение полутора лет этот объект будет выполнен", — пояснил Аркадие Руснак.

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Специалист отметил, что очистка воды с помощью гипохлорита это — современный метод, позволяющий на выходе получить качественную питьевую воду. По словам Руснака, ее проверка производится фактически в режиме нон-стоп. Некоторые анализы делаются один раз в час, некоторые раз в сутки, другие раз в десять дней и один раз в месяц. Глава департамента обеспечения контроля качества заверил, что вода в Кишиневе не требует дополнительной очистки.

"Я пью сырую воду, и все могут пить воду из-под крана. Ее не надо кипятить. Кипятить воду должны те, кто ставит в своих домах фильтры. Ведь мы ("Apa-Canal" — ред.) моем и дезинфицируем фильтры каждый день. А у тех, у кого они стоят по три месяца, особенно в летний период, много чего образуется. Фильтры в домах надо мыть и менять вовремя", — рассказал собеседник.

Аркадие Руснак не исключает, что в некоторых пробах воды, взятых на анализ сторонними организациями, могут быть выявлены отклонения от норм. Однако, по мнению специалиста, в таких случаях речь идет о допущенной ошибке. Отбор проб, транспортировка и выполнение анализа должны проходить в соответствие со строгими правилами.