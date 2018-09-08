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Улице Заднипру в Кишиневе, архивное фото.

Чеканская яма или Почему жители Кишинева все меньше верят в силу примэрии

© Sputnik /
Общество
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Под лозунгами о "европейской столице" еще советская инфраструктура во внутридворовых пространствах продолжает ветшать, напоминая об абсурдности и смысловой пустоте лозунгов на фоне удручающей коммунальной действительности.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik, Андрей Петрик. Не асфальт, а поле боя, не подъездной путь к многоэтажному дому, а полоса препятствий, не уличное освещение, а свет далекой звезды, не детская песочница, а туалет для бездомных кошек. Именно так сегодня с юмором описывают многие жители Кишинева ситуацию внутри дворов многоквартирных домов.

Конечно, такой муниципальный апокалипсис происходит не везде, но в большинстве случаев ситуации аналогичны, а внутридворовая инфраструктура просто вопит о бесхозяйственности. Лозунги, которые почти один в один цитируют произведение Ильфа и Петрова о том, что "крепитесь, заграница нам поможет, и Запад с нами", в нынешних реалиях, похоже, вообще не работают.

Разбитые тротуары и выбоины, заставляющие кишиневцев без особого желания заниматься аэробикой на кочках, и вовсе становятся решающим фактором в восприятии жителями столицы примэрии муниципия, как отдельно существующего от них ведомства, занимающегося определением политических цветов того или иного советника, той или иной фракции. Как говорится, пока клозеты некому убирать, умы кишиневцев вряд ли заняты затянувшимися на десятилетие политическими разборками в примэрии.

Валерий Реницэ
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Чертыхаясь и плюясь, не обращая внимания на фракционную борьбу в мэрии, ежедневно они вынуждены в буквальном смысле биться за целостность своих конечностей, особенно отчетливо это можно заметить в городских секторах Чеканы и Рышкановка.

И вовсе курьезные случаи происходят по столичной улице Заднипру возле домов под номерами 18 и 18/4. Вот уже почти целое десятилетие их объединяет огромная яма, расположившаяся у въезда во двор. В шутку, многие жители двора, как автомобилисты, так и пешеходы, прозвали ее "чеканской впадиной", на манер марианской, той, что в Тихом океане.

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Ну а без шуток, жители двора говорят, что яма сопровождает некоторых из них на протяжении всей жизни. Так, один из студентов, проживающих в этом дворе, что без этой ямы практически жизни себе не представляет.

"Она начала появляться, когда я еще ходил в начальную школу. Сейчас — я студент второго курса математического факультета, но ничего не меняется, за прошедший период выбоина растет в геометрической прогрессии", — с иронией рассказал Владислав.

Автомобильная пробка
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Его соседка в более экспрессивной манере, негодуя говорит о том, что несмотря на то, что в соседних дворах худо-бедно подлатывали подъездные пути, на эту зияющую прореху в асфальте, упорно не обращают внимание.

"В нашем доме живут пожилые люди. У дома гуляют молодые мамы с колясками, невозможно выйти из нашего четвертого подъезда, чтобы не угодить в эту яму", — посетовала Людмила.

Не менее все драматично и с подъездными путями во дворе брежневских многоэтажек по улице Флорилор, что расположена в секторе Рышкановка. Там, как говорится асфальт еще помнит времена развитого социализма, а люди ходят пешком по формуле: "Здесь бронепоезд не промчится, а кишиневец проползет".

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В зимние месяцы, по словам жителей сразу нескольких дворов, редкая машина скорой медпомощи способна подъехать, а преимущественно пожилым людям, проживающим тут, и вовсе рискованно выходить из дома, дабы не сломать себе что-нибудь и не остаться прикованными к постели.

"Сейчас у нас принято критиковать все старое и хвалить все новое, которое в плане муниципального хозяйства столицы остается лишь на уровне лозунгов. Прежде, чем вопить о Кишиневе, как о европейской столице, сделали бы так, чтобы мы без последствий для здоровья могли выйти из дома, как говорится, не упав и не переломавшись", — говорит 76-летний пенсионер Владимир Тигинян, живущий во дворе одной из таких "брежневок".

Вышеупомянутые случаи — лишь капля в море того разбитого состояния в котором находятся десятки кишиневских дворов. Ну а сами их обитатели, как молодые, так и те, кто постарше давно поняли, что в столице "управдом" и примэрия — давно уже не друзья человека.

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Теги:
мнение кишиневцев, разбитые тротуары, внутридворовое пространство, многоэтажные дома, дворы, жители столицы, асфальт, мнение, дороги, Молдова, Кишинев, Общество
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