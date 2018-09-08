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Л. И. Брежнев на праздновании 50-летия образования Молдавской ССР

Почему жители Молдовы скучают по временам Брежнева

© Sputnik / Юрий Абрамочкин
Общество
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Правда ли, что во времена, когда СССР возглавлял "дорогой Леонид Ильич", в Молдавии жилось комфортнее и безопаснее, чем сейчас.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Многие жители Молдовы, которые застали расцвет республики в 60-80-х годах прошлого века, с ностальгией вспоминают о минувших временах. В один голос они говорят, что тогда жизнь была намного комфортнее, спокойнее и безопаснее, чем сейчас. 

По их словам, современная Молдова может похвастаться разве что большим разнообразием товаров на полках — впрочем, в Советской Молдавии тогда вещи служили намного дольше, холодильники и стиральные машины работали десятки лет бесперебойно, а цены на необходимые для жизни товары были намного ниже, считают люди.

Безопасную и спокойную жизнь в те десятилетия связывают с именем Леонида Ильича Брежнева. Конечно, он не был великим мыслителем, говорят сегодня историки, зато дал людям стабильность. Спустя тридцать лет он неожиданно оказался одним из самых популярных правителей в истории на постсоветском пространстве.

Так хорошо было при Брежневе или плохо?

При Брежневе Молдавии жаловаться было не на что

В 70-е годы СССР производил практически все, что было необходимо народу для широкого потребления и не зависел от импорта. Советская промышленность и сельское хозяйство были обеспечены собственными ресурсами, а советская сельхозтехника, хоть и была далека от совершенства, экспортировалась в 40 стран мира.

Леонид Ильич Брежнев
© Sputnik/ Юрий Абрамочкин
Леонид Ильич Брежнев

Рассказы о том, что во времена Брежнева было "голодно и холодно", не вполне состоятельны. На самом деле, в разных республиках и даже в разных областях и краях качество снабжения товарами сильно отличалось. И если в Сибири не хватало колбасы, то в Советской Молдавии жаловаться было абсолютно не на что — разве что на нехватку модных джинсов.

В брежневские годы реальные доходы советских граждан выросли более чем в полтора раза. "Благополучные" республики и регионы, к которым относилась и Молдавская ССР, жили спокойной и комфортной жизнью.

Каждая семья рано или поздно бесплатно получала квартиру и покупала машину

В брежневские годы жилищное строительство росло быстрыми темпами. Очереди на получение бесплатного жилья все еще были долгими, но спустя несколько лет ожидания вожделенная городская квартира становилась вполне реальной перспективой. За время правления Брежнева квартиры в СССР получили 162 миллиона человек.

Те, кто не хотел долго ждать, вступали в жилищные кооперативы и покупали квартиры, если позволяла зарплата. А зарплата позволяла многое — кооперативы росли в Кишиневе, как грибы, и только трудность получения кишиневской прописки сдерживала жителей районов Молдавии, которые стремились осесть в столице. Столичная жизнь обходилась тогда дешево — квартплата не превышала 3% от совокупного дохода семьи. 

При Брежневе в Молдавии перестал быть диковиной и личный автомобиль. "Жигули" красовались во многих сельских дворах, а гаражные кооперативы ссорились с местными властями, "выбивая" побольше места.

Леонид Ильич Брежнев
© Sputnik/ Юрий Абрамочкин
Леонид Ильич Брежнев

К концу 1971 года Волжский автомобильный завод выпускал по 735 автомобилей ежедневно. ВАЗ-2101, прозванный в народе "копейкой", стал по-настоящему народным автомобилем.

При Брежневе началась разрядка международной напряженности

В 1972 году генсек Брежнев и президент США Никсон подписали договор по ПРО, который ограничил возможности двух держав в области создания противоракетной обороны и практически исключил возможность безнаказанного нанесения ядерного удара.

После многих лет бесконечных стрессов в ожидании глобального ядерного конфликта наступило относительно мирное время.

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Теги:
советская Молдавия, социализм, СССР, цены, Леонид Брежнев, Общество
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