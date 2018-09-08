Сегодня рабочая суббота — 8 сентября бюджетники отрабатывают мини-каникулы

Впереди еще две недели, когда придется работать по выходным.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Суббота, 8 сентября, стала рабочим днем для бюджетников. Сотрудники предприятий и организаций, которые финансируются из бюджета Молдовы, вышли на работу взамен 28 августа, когда решением правительства был назначен выходной сразу после празднования Дня независимости, 27 августа.

Совпадение выходных и праздничных дней привело к тому, что бюджетникам были назначены девятидневные мини-каникулы. Выходными были объявлены 28, 29 и 30 августа.

Взамен были назначены рабочими днями субботы, 8 и 29 сентября, а также 27 октября. Отмечается, что сотрудники, которые в день, объявленный выходным, не находились в трудовых отношениях или были в этот день в отпуске, не обязаны находиться на службе в рабочие субботы.