Фонд Шора подарил авто "афганцу", оставшемуся без ног

Инвалид-афганец уже не надеялся, что сможет получить автомобиль с ручным управлением, – помог бизнесмен Илан Шор.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Ветеран войны в Афганистане, житель села Варница Новоаненского района Владимир Кучук получил в дар автомобиль с ручным управлением, столь необходимый ему, оставшемуся без обеих ног.

Машину по инициативе Союза ветеранов войны в Афганистан Республики Молдова преподнес в дар благотворительный фонд имени Мирона Шора. Таким образом, Владимир Кучук снова сел за руль автомобиля спустя более 20-ти лет.

Кучук — инвалид войны, без обеих ног он остался в Афганистане и с тех пор ходит с помощью протезов.

Ключи от нового автомобиля Кучуку передали представители фонда имени Мирона Шора в Кишиневе на мемориале "Сыновьям Родины — вечная память", посвященном участникам Афганской войны. На событии присутствовали представители руководства Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова.

"На протяжении нашей работы мы обеспечили личным транспортом далеко не одного "афганца", чьи физические возможности ограничены. Но какое-то время это направление нашей деятельности "встало" по финансовым причинам. Недавно к нам обратился Владимир Кучук с просьбой помочь ему, и мы с надеждой на содействие обращались ко многим бизнесменам, благотворительным и коммерческим структурам", — рассказал председатель СВВА РМ Михаил Мокан.

По его словам, из числа адресатов откликнулся только бизнесмен Илан Шор, председатель фонда имени своего отца, Мирона Шора.

"Мы встретились и рассказали ему о нашем товарище по оружию, долгое время живущем в столь сложной ситуации. Вскоре нам перезвонили, сказали, что помогут. Мы нашли подходящий автомобиль, и фонд его приобрел на свои средства. Сам момент передачи ключей от машины мы постарались сделать несколько торжественным, поэтому пригласили всех причастных на наш мемориал в Кишиневе, знаковое и поистине святое для нас место", — отметил Мокан.

Он добавил, что сам Кучук очень обрадовался подарку и вместе с другими воинами-интернационалистами, пришедшими на мемориал в этот день, выразил благодарность людям доброй воли за то, что они видят свой гражданский долг, в том числе, и в помощи ветеранам войн.

"Теперь благодаря автомобилю Владимир сможет чаще встречаться со своими боевыми товарищами, быстрее решать личные и семейные вопросы и в целом чувствовать себя гораздо увереннее", — подытожил Мокан.