Смотрите, чем нас кормят: вот что обнаружила полиция на колбасной фабрике

Правоохранители потеряли дар речи, когда осмотрели цех по производству колбасы в Крикова.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Офицеры Национального следственного инспектората, которые совместно с сотрудниками Агентства продовольственной безопасности (ANSA) проводили плановую инспекцию, потеряли дар речи, когда увидели цех по производству колбасы, расположенный в Крикова.

У ворот фабрики они задержали микроавтобус, набитый колбасной продукцией без всяких документов о происхождении.

По данным полиции, предприятием управляет 58-летний мужчина. В результате контроля было обнаружено, что сырье было закуплено без документов о происхождении, с нарушением всех возможных норм — таким образом хозяин цеха уходил от налогов.

"Большая часть готового продукта продавалась без бумаг по всей стране", — сообщает полиция.

Инспекция показала, что большинство колбас и сосисочно-сарделечной продукции, хранящейся на складе, судя по имеющимся документам, никогда не существовали. Откуда взялось мясо и как оно обрабатывалось, неизвестно.

Кроме того, был обнаружен возвращенный груз с истекшим сроком годности, который также хранился на складе.