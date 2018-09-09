Первый ребенок заразился корью в Кишиневе, в стране уже 273 случая инфекции

Десятилетний мальчик из Ставчен открыл тревожную статистику заболеваемости корью и в столице Молдовы.

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Первый случай кори зарегистрирован в Кишиневе. Опасный диагноз подтвердился у 10-летнего мальчика из Ставчен. Молодой организм справился с болезнью, мальчика уже выписали из больницы.

С начала года к началу сентября в Республике Молдова зарегистрировано 273 случая подтвержденной кори. Об этом заявляет Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. Статистику пополняют инфицированные, у которых медицинское исследование подтвердило подозрение на корь: уже рассмотрено 73 таких случая.

С начала сентября зарегистрировано всего четыре новых случая кори, еще 12 случаев находятся в стадии изучения. В Молдове объявлен оранжевый код опасности распространения кори, сообщается в пресс-релизе министерства.

© Sputnik / Igor Russak Инфекция распространяется: еще трое больных корью на юге Молдовы

Более всего пострадали от кори южные районы: Чадыр-Лунга — 146 случаев, Вулканешты — 34 случая, Унгены — 20 случаев, Тараклия — 11 случаев, Кагул — 11 случаев, Кантемир — 8 случаев, Ниспорены — 4 случая, Хынчешты и Кишинев — по одному заболевшему.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты подчеркивает, что вакцинация является единственным и наиболее эффективным методом профилактики кори и настоятельно призывает жителей Молдовы вакцинироваться для защиты от инфекционных заболеваний.