Граждане России в Молдове голосуют на дополнительных выборах в Госдуму РФ

В воскресенье утром открыли двери избирательные участки на территории Молдовы.

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. С самого утра в воскресенье, девятого сентября, граждане России, проживающие в Молдове, приходят на избирательные участки, чтобы проголосовать на дополнительных выборах в Госдуму РФ.

Выборы были назначены в связи с досрочным прекращением полномочий ряда депутатов Госдумы седьмого созыва — в частности, по Центральному одномандатному избирательному округу № 98 (Калининградская область). К этому округу относятся и три избирательных участка на территории Молдовы — в Кишиневе, в Бельцах и в Комрате.

Все избирательные участки открылись в назначенное время и работают в нормальном режиме, сообщил Sputnik пресс-секретарь посольства России в Молдове Анатолий Лошаков.

Участки для голосования расположены по следующим адресам:

1. Избирательный участок (ИУ) № 8204, г. Кишинев, ул. М.Еминеску, 2, Российский Центр науки и культуры;

2. ИУ № 8217, г. Бельцы, ул. Витязул, 44, Общественная организация "Русская община";

3. ИУ № 8221, г. Комрат, ул. Ленина, 198, Лицей им. Г. Гайдаржи.

В голосовании смогут также принять участие избиратели, временно находящиеся в Республике Молдова, место регистрации которых на территории Российской Федерации находится в границах указанных одномандатных округов.

Для получения избирательного бюллетеня необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и подтверждающий наличие гражданства Российской Федерации (заграничный паспорт гражданина РФ, внутренний паспорт гражданина РФ, паспорт гражданина СССР с отметкой о наличии гражданства РФ, свидетельство на возвращение в Россию).

Подробнее о дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, включая информацию о кандидатах, вы можете узнать:

— на сайте Посольства Российской Федерации в Республике Молдова, телефон Посольства: (022) 23-49-41 (с 09:00 до 18:00);

— на сайте ЦИК России;

— по телефонным номерам "горячей линии" Информационно-справочного центра ЦИК России: 8-800-222-11-83, +7 (495) 727-22-33 (для звонков из-за пределов Российской Федерации).

Часы работы избирательных участков в день выборов с 8.00 до 20.00.