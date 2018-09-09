Пациенты нуждаются в операции, но ее нельзя провести — названы виновные

В Комрате в 2018 году провели всего четыре операции на тазобедренном суставе из-за неправильного ведения списков в центре.

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Из-за бюрократии при составлении списков больных, нуждающихся в операции, в Комрате с начала 2018 года удалось провести всего четыре операции по замене тазобедренного сустава. Об этом сайту Gagauzinfo.md сообщил начальник управления здравоохранения Гагаузии Алексей Златовчен.

По словам медика, в районной больнице Комрата есть все необходимые технические и кадровые условия для системного проведения таких операций. Однако устаревшие списки пациентов, которые составляются централизованно в Кишиневе, не позволили врачам работать в полную силу.

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"Многие люди, которые стояли в очереди, либо уже прооперировались, либо выехали за границу. Нам приходится очень долго ждать, чтобы получить разрешение на оперирование следующего пациента", — сказал Алексей Златовчен. "Сейчас мы ведем работу над тем, чтобы министерство разрешило нам оперировать пациентов, ставших в очередь в более поздний период времени, чем 2012-2013 годы", — заключил медик.

Первая операция по замене сустава была проведена в районной больнице Комрата 26 апреля 2018 года.