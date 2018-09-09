"Мы за дружбу Молдовы и России": кишиневцы голосуют на допвыборах в Госдуму

Корреспондент Sputnik поговорил с гражданами России, которые пришли на избирательный участок в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. В воскресенье в России проходит Единый день голосования. Россиянам предстоит избрать ряд депутатов Госдумы, чьи полномочия были прекращены досрочно, а также глав 26 субъектов федерации, депутатов законодательных органов власти в регионах России.

Голосуют и граждане России в Молдове — корреспондент Sputnik Молдова побеседовал с кишиневцами, которые рано утром проголосовали на избирательном участке в Российском Центре науки и культуры в столице.

"Я голосовала за дружбу между Молдовой и Россией, — говорит Алла Ивановна, которая живет в столичном секторе Ботаника. Хотя настоящая осень еще впереди, на улице уже по-осеннему прохладно, и собеседница кутается в плащ. — Хожу на каждые выборы, и всегда все очень хорошо организовано".

© Sputnik / Максим Богодвид Граждане России в Молдове голосуют на дополнительных выборах в Госдуму РФ

Молодой кишиневец, которого зовут Виктор, получил гражданство РФ недавно, и это первые российские выборы, в которых он участвует. "Немного волновался, — говорит он, — потому что голосую в первый раз, и чувствую гордость от того, что внес свой вклад в жизнь огромной России. Выборы — очень важное дело".

На выборах по Центральному одномандатному избирательному округу № 98 (Калининградская область) открыты три избирательных участка на территории Молдовы — в Кишиневе, в Бельцах и в Комрате.

Все избирательные участки открылись в назначенное время и работают в нормальном режиме, ранее сообщил Sputnik пресс-секретарь посольства России в Молдове Анатолий Лошаков.