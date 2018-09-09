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Многоэтажка

Опасный маневр: смелая девушка на подоконнике многоэтажки поразила сеть

© Sputnik / Fuad Hasanov
Общество
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Эта жительница Кишинева не знает страха: к такому выводу пришли пользователи соцсетей, увидевшие фото девушки, которая мыла окна.

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. В сети набирает популярность фото девушки, которая моет окна, сделанное в Кишиневе. Казалось бы, ничего такого, просто она заботится о чистоте. Но дело в том, что она находилась на третьем этаже, а чистоту наводила практически полностью выйдя на подоконник с внешней стороны окна, держась за раму.

Like
CC BY-SA 2.0 / Thomas Angermann / Like
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Фото "опасной уборки" выложил в сеть один из пользователей соцсетей. Он подписал его несколько ироничной фразой: "Безопасность прежде всего!".

Многих пользователей эта девушка поразила, ведь, как они отмечают, совсем не стоило подвергать себя такой опасности, поскольку есть специальные швабры именно для таких целей. 

Одна из комментирующих даже выложила фото этого приспособления.

"Есть специальные приспособления. Я этой штукой мою, короче и длиннее делается, регулируете. Не такая она дорогая. Случись что-то, обойдется очень дорого, поверьте", — написала осведомленная женщина.

Другие же отметили, что ничего особенного в поведении этой жительницы Кишинева они не видят. По их мнению, высота не столь большая, поэтому мыть окно таким образом можно вполне спокойно.

В конечном итоге, все пришли к выводу, что на какой бы высоте не находилась ваша квартира или офис, не стоит подвергать себя такой опасности, а найти иные способы навести чистоту.

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Теги:
мытье окон, фото, соцсети, безопасность, многоэтажка, Молдова, Кишинев, Примечательные факты
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