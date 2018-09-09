Игорь Додон успокоил граждан и поблагодарил за поддержку после ДТП

Глава государства сообщил, что все в порядке и у него, и у его родных и близких.

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поблагодарил за поддержку всех, кто был обеспокоен его здоровьем после ДТП, которое произошло сегодня на трассе Кишинев-Кэлараш.

"Спасибо всем в нашей стране и за рубежом, кто поддержал меня и мою семью. Спасибо всем за то, что направили тысячи сообщений, на которые я пока не успеваю ответить, — написал глава молдавского государства на своей странице в Facebook. — Всё в порядке, у меня и моей семьи, обошлось без тяжелых травм. Будьте внимательны и берегите себя и своих близких".

© Sputnik / Rodion Proca Никто из семьи Игоря Додона не пострадал в ДТП

В воскресенье днем произошло ДТП с участием кортежа президента. С автомобилями из колонны столкнулся автофургон, который вылетел на встречную полосу. Игорь Додон чувствует себя хорошо, вмешательство врачей не требуется, сообщил после аварии пресс-секретарь президента Максим Лебединский.

По данным Службы государственной охраны, в результате аварии три сотрудника, сопровождавшие кортеж президента Молдовы, получили травмы легкой и средней степени тяжести, им оказана медицинская помощь.