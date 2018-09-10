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Основное мероприятие в этот день состоялось на мемориальном комплексе Вечность

Никто не забыт: память солдат, освобождавших молдавское село, увековечат

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (315)
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Благодаря архивным поисковым работам имена еще 880 красноармейцев, освобождавших Молдову, "вырваны" из забвения.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. В селе Гура Быкулуй Новоаненского района прошло уникальное для нашей страны событие.

Церемония захоронения останков воинов-освободителей, погибших в годы Великой Отечественной войны
© Sputnik / Николай Костыркин
В Шерпенах предали земле останки 21-го героя ВОВ

Главе населенного пункта Лилии Бреховой передали уточненный и выверенный список воинов Красной армии, погибших и пропавших без вести при освобождении населенного пункта и в его окрестностях весной-летом 1944 года.

Об этом сообщил председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

По его словам, имена всех этих солдат будут увековечены на гранитных плитах на местном мемориале.

Список составили руководители общественных организаций "Русский историко-патриотический клуб" Алексей Петрович и "Август" — Василий Сеньковский. Для этого они провели четыре месяца архивной поисковой работы в электронном архиве Министерства обороны Российской Федерации ОБД "Мемориал".

"Первоначальный список погибших воинов, имена которых были выгравированы на гранитных плитах мемориала, включал в себя 418 фамилий. Позже удалось уточнить данные на еще 880 солдат и офицеров, имена которых не были означены на мемориалах страны все послевоенные 74 года", — объяснил Петрович.

Теперь же в ходе предстоящей реставрации воинского захоронения в селе Гура Быкулуй, на гранитных плитах будут выгравированы имена 1298 бойцов Красной армии, в том числе — и погибших на фронтах Великой Отечественной войны односельчан.

"Неточность данных на гранитных плитах воинских захоронений — проблема, которая до сих продолжает оставаться "белым пятном" военной истории всех без исключения стран бывшего СССР. Благодаря доступу к архивам Министерства обороны Российской Федерации у исследователей и ответственных государственных учреждений появилась возможность исправить ошибки послевоенных лет и восстановить имена тех, кто отдал свои жизни в борьбе против фашизма", — заявил Петрович.

Он подчеркнул, что в Республике Молдова, как и в других регионах, где происходили боевые действия в период войны, эта проблема также является одной из самых острых. Практически в каждом населенном пункте, где имеются воинские захоронения, списки на гранитных плитах либо неточны, либо вовсе отсутствуют.

Петрович добавил, что уточнение списка позволяет выявить сотни, а иногда и тысячи ранее неизвестных фамилий павших героев. А ведь за каждым именем стоит судьба не только погибшего, но всех тех, кто не дождался его с поля брани, тех, кто, может быть, ищет и ждет своего солдата до сих пор.

Тема:
Наследники великой Победы (315)

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Теги:
красноармейцы, мемориал, герои Великой Отечественной войны, Национальный Координационный Комитет "Победа", "Август", Василий Сеньковский, Алексей Петрович, Гура Быкулуй, Молдова
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