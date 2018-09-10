ДТП с участием кортежа Додона: какие травмы получил президент и члены его семьи

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Бывший секретарь президента Молдовы, член муниципального совета Кишинева от фракции Партии социалистов республики Ион Чебан рассказал о том, какие травмы получил молдавский лидер Игорь Додон и члены его семьи в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на кануне.
"Президент избегал раскрывать детали последствий дорожно-транспортного происшествия, потому что не хотел делать акцент на своем состоянии, но я узнал, что все-таки был зарегистрирован ряд травм как у него (Игоря Додона — ред.) — позвоночника, так и у его ребенка и матери, которая перенесла срочное хирургическое вмешательство", — написал Чебан на своей странице в соцсети Facebook.
По его словам, к счастью, в этой "весьма сомнительной аварии" обошлось без жертв. "Исходя из кадров оно (ДТП — ред.) было инсценировано нежели случайно, и относимся к нему по меньшей мере как к предупреждающему сигналу", — отметил Чебан.
В воскресенье днем произошло ДТП с участием кортежа президента на трассе Кишинев-Калараш.
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По данным Службы государственной охраны, в результате аварии три сотрудника, сопровождавшие кортеж президента Молдовы, получили травмы легкой и средней степени тяжести, им оказана медицинская помощь.