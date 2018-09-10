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Президент Молдовы Игорь Додон

ДТП с участием кортежа Додона: какие травмы получил президент и члены его семьи

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Раскрыты детали аварии с участием кортежа президента Республики Молдова Игоря Додона: матери молдавского лидера сделали срочную операцию.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Бывший секретарь президента Молдовы, член муниципального совета Кишинева от фракции Партии социалистов республики Ион Чебан рассказал о том, какие травмы получил молдавский лидер Игорь Додон и члены его семьи в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на кануне.

"Президент избегал раскрывать детали последствий дорожно-транспортного происшествия, потому что не хотел делать акцент на своем состоянии, но я узнал, что все-таки был зарегистрирован ряд травм как у него (Игоря Додона — ред.) — позвоночника, так и у его ребенка и матери, которая перенесла срочное хирургическое вмешательство", — написал Чебан на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, к счастью, в этой "весьма сомнительной аварии" обошлось без жертв. "Исходя из кадров оно (ДТП — ред.) было инсценировано нежели случайно, и относимся к нему по меньшей мере как к предупреждающему сигналу", — отметил Чебан.

В воскресенье днем произошло ДТП с участием кортежа президента на трассе Кишинев-Калараш. 

Кортеж президента Игоря Додона попал в ДТП
© Photo: Autoblog
Жуткий момент столкновения автофургона с кортежем Додона попал на видео
С автомобилями из колонны столкнулся автофургон, который вылетел на встречную полосу. После аварии пресс-секретарь президента Максим Лебединский сообщил, что Додон чувствует себя хорошо, вмешательство врачей не требуется. Молдавский лидер поблагодарил за поддержку всех, кто был обеспокоен его здоровьем после ДТП.

Игорь Додон успокоил граждан и поблагодарил за поддержку после ДТП>>>

По данным Службы государственной охраны, в результате аварии три сотрудника, сопровождавшие кортеж президента Молдовы, получили травмы легкой и средней степени тяжести, им оказана медицинская помощь.

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Теги:
травмы, президент, ДТП, авария, Игорь Додон, Молдова
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