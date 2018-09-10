Канду эмоционально отреагировал на ДТП с участием кортежа Додона

Председатель парламента Молдовы Андриан Канду рассказал, что говорил с Игорем Додоном, чтобы удостовериться, все ли хорошо с главой государства после произошедшей аварии.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Спикер парламента Молдовы Андриан Канду прокомментировал дорожно-транспортное происшествие с участием кортежа президента республики Игоря Додона.

"Говорил с президентом Додоном, чтобы удостовериться, все ли хорошо после дорожно-транспортного происшествия, в которое он попал. Помимо политической конкуренции, независимо от симпатии и антипатии, мы должны оставаться людьми", — написал Канду на своей странице в Facebook.

Спикер парламента обратил внимание на негативные комментарии в адрес президента, которые появились в сети после произошедшей аварии.

"Комментарии, которые встречались среди общественности, разочаровали меня. Мы переживаем моральный кризис, когда борьба за власть поставлена выше, чем сострадание и человечность. Лично пережил трагедию в семье, связанную с серьезным ДТП. Восстановление было тяжелым, но возможным благодаря поддержке, которая у нас была", — сказал Канду.

По его словам, "вне зависимости от того, что это президент Республики Молдова, или те семеро граждан Турции и их семей, или другие люди, сострадание, понимание и уважение должны быть для всех". Канду пожелал Додону и всем пострадавшим в ДТП скорейшего восстановления и здоровья.

В воскресенье днем произошла авария с участием кортежа президента на трассе Кишинев-Калараш.

С автомобилями из колонны столкнулся автофургон, который вылетел на встречную полосу. После аварии пресс-секретарь президента Максим Лебединский сообщил, что Додон чувствует себя хорошо, вмешательство врачей не требуется. Молдавский лидер поблагодарил за поддержку всех, кто был обеспокоен его здоровьем после ДТП. По словам бывшего пресс-секретаря президента Иона Чебана, "зарегистрирован ряд травм как у него (Игоря Додона — ред.) — позвоночника, так и у его ребенка и матери, которая перенесла срочное хирургическое вмешательство".

По данным Службы государственной охраны, в результате аварии три сотрудника, сопровождавшие кортеж президента Молдовы, получили травмы легкой и средней степени тяжести, им оказана медицинская помощь. Полиция расследует инцидент. По предварительным данным правоохранительных органов, виновен в ДТП водитель микроавтобуса, который выехал на встречную полосу.