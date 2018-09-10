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Франко Фраттини вручил приднестровцам первые нейтральные автономера

Агент 007: Фраттини вручил приднестровцам первые нейтральные автономера

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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В Тирасполе состоялась выдача первых комплектов нейтральных номеров и технических паспортов. Приднестровские автомобилисты-первопроходцы получили их из рук спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини, который, очевидно, не ожидал, что ему предстоит познакомиться с приднестровским "Джеймсом Бондом".

ТИРАСПОЛЬ, 10 сен — Sputnik, Ирина Ляхова. В тираспольском пункте регистрации транспортных средств (ПРТС) специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини вручил первые молдавские номерные знаки нейтрального дизайна приднестровским автовладельцам. Мероприятие впечатлило обе стороны — и заявителей, получивших заветный номерной знак, и самого Фраттини.

Франко Фраттини
© Sputnik / Irina Leahova
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Историческое событие

Процедура вручения проходила в присутствии политпредставителей Кишинева и Тирасполя в переговорах формата "5+2" Кристины Лесник и Виталия Игнатьева, а также нового главы миссии ОБСЕ в Молдове Клауса Нойкирха и послов нескольких государств.

"Думаю, это историческое событие для приднестровцев, которые теперь смогут выезжать за рубеж и путешествовать по странам-членам Евросоюза свободно. Это событие является результатом многих месяцев сотрудничества и встреч двух сторон в рамках различных форматов", — отметил спецпредставитель.

Как рассказал Фраттини, в начале его мандата как спецпредставителя вместе с главными переговорщиками Кишинева и Тирасполя было принято решение о том, чтобы сконцентрироваться на тех вопросах, которые улучшат повседневную жизнь обычных людей. И, по мнению итальянского дипломата, запуск механизма выдачи нейтральных номеров — один из важнейших результатов, который был достигнут между сторонами за достаточно короткое время.

О новых правилах расскажут другим странам

"Несмотря на то, что будет производиться перерегистрация автотранспортных средств, благодаря чему они смогут передвигаться по европейским странам, важно помнить, что необходимы и другие документы для свободного передвижения, такие как технические сертификаты для автомобиля", — напомнил Фраттини.

По словам спецпредставителя, правительству Молдовы необходимо проинформировать другие страны, прежде всего, Румынию, об этих новых правилах, чтобы при пересечении границы у людей не возникало проблем.

Открытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе
© Sputnik / Irina Leahova
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"Уверен, что две стороны будут делать этот процесс все более и более привлекательным, чтобы больше людей обращались за получением нейтральных номеров, и при этом, чтобы цена за такую услугу сохранялась на минимальном уровне", — резюмировал он.

На выставки за границу

В число первых получателей попало трое приднестровцев: один в качестве юридического лица и двое как физические лица. Все были рады тому, что им выпала честь оказаться среди первых, кто стал владельцем номерного знака, позволяющего перемещаться по международным трассам.

Как рассказала Татьяна Киндяшкова, компания, которую она представляет, занимается швейным производством, и сотрудникам довольно часто приходится посещать разные страны.

"Наше транспортное средство постоянно выезжает за границу. В командировки часто ездят наши руководители, специалисты. Ведь мы участвуем во многих международных выставках", — пояснила она пользу получения нейтрального номера.

Приднестровский Джеймс Бонд

А вот Олег Антонеску на своей машине давно мечтает повезти в путешествие семью. И теперь для него стало возможным отправиться в вояж не только по ближнему, но уже и по дальнему зарубежью.

"Хочу опять посетить Грецию, в которой я когда-то жил. Для этого нужно проехать несколько стран, а на наших приднестровских номерах с нашими документами это сделать было невозможно. Теперь это стало реальным", — рассказал он.

Антонеску также отметил быстрое по времени оформление документов. После подачи заявки через пару дней его пригласили привезти машину на техосмотр. Пока авто проверяли соответствующие специалисты, другие сотрудники Пункта регистрации осуществили запрос в Интерпол. И уже через неделю его пригласили на получение номерных знаков и техпаспорта для его автомобиля.

Открытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе
© Sputnik / Irina Leahova
Открытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе

Выбор номера для автотранспортного средства производится компьютером, случайным подбором букв и цифр. Олегу Антонеску выпал особый знак — SJA 007. Его тут же окрестили Агентом 007. Этот номер впечатлил и Франко Фраттини.

Приднестровский Джеймс Бонд
© Sputnik / Irina Leahova
Приднестровский "Джеймс Бонд"

"Пройдет время, и, я надеюсь, увижу автомобиль с этим номером на улицах Рима. Ведь его легко запомнить", — с улыбкой заметил спецпредставитель.

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Теги:
номера, приднестровье, автомобили, Франко Фраттини
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