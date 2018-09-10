21:19 10 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD16.74
  • RUB0.24
  • RON4.19
  • UAH0.59
Поиск
Первый троллейбус в аэропорт

Кишинев, готовься: открыт первый междугородний троллейбусный маршрут

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
201 0 0

Представлен маршрут, который свяжет Кишинев с одним из пригородов.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Кишинев и коммуну Ставчены, являющуюся столичным пригородом, свяжет троллейбусный маршрут № 32.

Электротранспорт будет проделывать часть пути с помощью электролиний, а там, где эти коммуникации не проложены, продолжит путь, работая на аккумуляторах.

Маршрут этих троллейбусов, по словам претора сектора Рышкань Николая Балаура, будет пролегать от улицы 31 Августа 1989 года через улицы Пушкина, Константина Тэнасе, проспекты Григоре Виеру, Национального возрождения (Renaşterii Naţionale), улицу Каля Орхеюлуй и далее в Ставчены, через местные улицы Мира, Грэтиештскую, Строителей (Constructorilor), Васлие Александри и Думитру Матковского.

В город троллейбусы поедут через ставченские улицы Крянгэ, Строителей, Гратиештскую, Мира и далее проследуют в столицу по улицае Каля Орхеюлуй, проспектам Национального возрождения, Григоре Виреу, улицам Констанитна Тэнасе, Бэнулеску-Бодони и 31 Августа 1989 года.

Троллейбусы 32-го маршрута будут курсировать раз в 20-22 минуты.

По теме

В горящем троллейбусе водитель уверял пассажиров, что все в порядке
Высунул язык и облизал троллейбус: чего только не увидишь в городах
Стало известно о новых троллейбусных маршрутах в Кишиневе
В Кишиневе появится новый маршрут троллейбуса
Теги:
пригород, троллейбус, маршрут, Ставчены, Кишинев, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Дом
    Ценный подарок

    Городские власти подарят квартиру родителям двухмиллионного жителя Минска – по расчетам, он должен родиться в конце следующего года.

  • Новый зоопарк
    И укусит за бочок

    На востоке Грузии волк покусал трех человек, в том числе пенсионера, который спал на балконе своего частного дома.

  • Видео
    Ограбление по-сухумски

    В Сухуме ограбили отделение банка: злоумышленники, угрожая автоматами, забрали 200 тысяч рублей. Момент налета сняли камеры видеонаблюдения.

  • Аждар Агаев
    Великий и могучий

    Председатель Образовательного совета Азербайджана Аждар Агаев объяснил рост интереса к русскому языку в школах республики.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян во время гала-концерта на Красной площади (13 июня 2018). Москвa
    Чувство стиля

    В Армении неоднозначно восприняли назначение нового помощника премьера страны Никола Пашиняна – им стала стилист София Навасардян.

  • Адильбек Джаксыбеков
    На заслуженный отдых

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об освобождении от должности руководителя своей администрации.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

MustFest - 2018
Вино и музыка: самые яркие фото фестиваля Must Fest - 2018
Иллюзионист заставил весь зал поверить в магию – видео которое снесет мозг
Видео, которое "снесет мозг": иллюзионист заставил зрителей поверить в магию
Санкции против России и международная торговля
Санкции против России: кто на самом деле проиграл

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться