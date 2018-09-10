Кишинев, готовься: открыт первый междугородний троллейбусный маршрут

Представлен маршрут, который свяжет Кишинев с одним из пригородов.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Кишинев и коммуну Ставчены, являющуюся столичным пригородом, свяжет троллейбусный маршрут № 32.

Электротранспорт будет проделывать часть пути с помощью электролиний, а там, где эти коммуникации не проложены, продолжит путь, работая на аккумуляторах.

Маршрут этих троллейбусов, по словам претора сектора Рышкань Николая Балаура, будет пролегать от улицы 31 Августа 1989 года через улицы Пушкина, Константина Тэнасе, проспекты Григоре Виеру, Национального возрождения (Renaşterii Naţionale), улицу Каля Орхеюлуй и далее в Ставчены, через местные улицы Мира, Грэтиештскую, Строителей (Constructorilor), Васлие Александри и Думитру Матковского.

В город троллейбусы поедут через ставченские улицы Крянгэ, Строителей, Гратиештскую, Мира и далее проследуют в столицу по улицае Каля Орхеюлуй, проспектам Национального возрождения, Григоре Виреу, улицам Констанитна Тэнасе, Бэнулеску-Бодони и 31 Августа 1989 года.

Троллейбусы 32-го маршрута будут курсировать раз в 20-22 минуты.